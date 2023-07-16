В Калуге нашли живым пропавшего шесть дней назад дедушку

Как мы писали ранее, в Калуге пропал 82-летний дедушка. Он отправился в лес по грибы, но домой не вернулся.

Волонтеры "Лизы Алерт" просили калужан помочь в поисках, водителей - проверить записи регистраторов в автомобилях.

В субботу, 15 июля, примерно в 22:30 появилась новость.

- Найден, жив! Больше спасибо всем за помощь и репосты, это очень ценно, - сообщили поисковики.

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