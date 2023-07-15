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Калужской области одобрили заявку на покупку ещё 28 новых автобусов

Дмитрий Ивьев , Фото: правительства Калужской области
Опубликовано: 15.07.2023 18:00 0 82
Калужской области одобрили заявку на покупку ещё 28 новых автобусов

Как мы писали ранее, заявка Калуги на получение средств Фонда национального благосостояния для покупки новых автобусов была одобрена. Подписан договор лизинга на 107 машин.  Из них 55 будут большими - ЛиАЗ 529267 и 52 средней вместимости - ПАЗ 422320 (Ситимакс 9). Первые семь автобусов обещают поставить в июле, остальные осенью.

Кроме лизинга, Калужская область оказалась в числе регионов, которым Федеральный штаб по региональному развитию одобрил заявку на специальный казначейский кредит на обновление пассажирского транспорта. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.

На эти средства будут закуплены ещё 28 автобусов. 10 больших и 18 средних.

-Транспорт выйдет на 12 муниципальных маршрутов в Калуге, которые обслуживают городские микрорайоны с плотной жилой застройкой, - рассказал Шапша. - Прежде всего те, от жителей которых чаще всего получаем жалобы по этой теме.

По словам Шапши, помимо закупки современного транспорта в Калуге начинается большая работа по улучшению системы перевозок, инфраструктуры, решению кадрового вопроса.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительства Калужской области
Опубликовано: 15.07.2023 18:00 0 82
Тэги: автопарк автобусы
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