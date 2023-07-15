Калужские нейрохирурги провели уникальную операцию на головном мозге

В Калужской областной клинической больнице впервые в нашем регионе провели уникальную операцию на головном мозге. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Виктории 18 лет, вся жизнь впереди, уже назначен день свадьбы, - рассказал министр. – И вдруг у пациентки случились судороги. Девушку срочно доставили в больницу. МРТ выявила нарушение, которое может привести к инвалидности.

По словам Пахоменко, во время операции пациентка находилась в сознании и даже выполняла действия по просьбе хирургов.

- Это нужно для того, чтобы протестировать отдельные участки мозга и иссечь именно необходимые объемы. При этом пациент боли не чувствует, так как мозг не имеет болевых рецепторов, - пояснил Пахоменко.

Операцию провела команда врачей: нейрохирурги Иван Гладков, Сергей Голеусов, анестезиолог Руслан Зверьков, врач УЗИ Ксения Кондрашова.

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