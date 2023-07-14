В Калужской области за июнь отпраздновали 683 свадьбы
В первый месяц лета в Калужской области зарегистрировали 683 пары новобрачных. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в управлении загса города.
За июнь в регионе родилось 686 детей. Расторгли брак 388 пар.
По данным инфографики, количество смертей – 1132,
Реже всего калужане меняли имя и усыновляли детей.
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