В Калужской области за июнь отпраздновали 683 свадьбы

В первый месяц лета в Калужской области зарегистрировали 683 пары новобрачных. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в управлении загса города.

За июнь в регионе родилось 686 детей. Расторгли брак 388 пар.

По данным инфографики, количество смертей – 1132,

Реже всего калужане меняли имя и усыновляли детей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.