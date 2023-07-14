Директора управляющей компании Калуги будут судить за присвоение 120 000 рублей
В пятницу, 14 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о присвоении с использованием служебного положения.
Предварительно известно, что 56-летний житель соседнего региона, возглавлявший одну из УК Калуги, обратился в расчетный центр с просьбой пересчитать жильцам оплату за коммунальные услуги.
Однако полученные на счет организации средства от жильцов в размере 120 000 рублей не перевел поставщику, а потратил на себя.
Расследование продолжается. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!