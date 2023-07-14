Директора управляющей компании Калуги будут судить за присвоение 120 000 рублей

В пятницу, 14 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о присвоении с использованием служебного положения.

Предварительно известно, что 56-летний житель соседнего региона, возглавлявший одну из УК Калуги, обратился в расчетный центр с просьбой пересчитать жильцам оплату за коммунальные услуги.

Однако полученные на счет организации средства от жильцов в размере 120 000 рублей не перевел поставщику, а потратил на себя.

Расследование продолжается. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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