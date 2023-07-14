В Калуге отключат радио и телевидение 17 июля
В понедельник, 17 июля, в Калуге временно не будут работать цифровое телевидение и радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в городской управе.
С 06:00 до 15:00 отключат телеканалы первого и второго мультиплекса, а также радио «Вести», радио «Маяк», «Радио России»,
С 08:00 до 10:00 выключатся:
- «Ника ТВ»,
- «НикаFM»,
- «РетроFM»,
- «Дорожное Радио»,
- Радио «Европа Плюс»,
- Радио «Серебряная ладья»,
- «Радио МИР»,
- Радиостанция «Серебряный дождь»,
- «Радио 40»,
- «Авто-Радио»,
- «Радио Русский Хит»,
- «Новое Радио»,
- «Love Radio»,
- Радио «Монте Карло».
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