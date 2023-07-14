В Калуге отключат радио и телевидение 17 июля

В понедельник, 17 июля, в Калуге временно не будут работать цифровое телевидение и радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в городской управе.



С 06:00 до 15:00 отключат телеканалы первого и второго мультиплекса, а также радио «Вести», радио «Маяк», «Радио России»,



С 08:00 до 10:00 выключатся:

«Ника ТВ»,

«НикаFM»,

«РетроFM»,

«Дорожное Радио»,

Радио «Европа Плюс»,

Радио «Серебряная ладья»,

«Радио МИР»,

Радиостанция «Серебряный дождь»,

«Радио 40»,

«Авто-Радио»,

«Радио Русский Хит»,

«Новое Радио»,

«Love Radio»,

Радио «Монте Карло».

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