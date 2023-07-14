В Калуге ограничат движение на перекрестке улиц Пушкина и Баумана

Вечером в среду, 13 июля, в Городской управе Калуги сообщили о частичном перекрытии дороги на перекрестке улиц Пушкина и Баумана. Это связано с проведением работ по монтажу фундамента стелы «Город воинской доблести».

Работы продлятся до 1 августа.

- Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в горуправе.

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