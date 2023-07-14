В центр реабилитации диких животных привезли цаплю, спасенную охотоведом в Калужской области

Ранее мы сообщали о том, что калужский охотовед Олег Ольховский нашел серую цаплю со сломанным крылом в деревне Колыхманово Юхновского района.

В четверг, 13 июля, руководитель «Феникса» Вероника Матюшина сообщила о том, что птица была доставлена в центр реабилитации. По ее словам, цапля в плохом состоянии, а перелом уже не удастся вылечить.

- Отлеталась. За жизнь еще придется бороться, так как очень сильное истощение, - отметила Матюшина.

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