В Калужской области произошла массовая авария с «Мицубиси» и двумя фурами

В пятницу, 14 июля, в Калужской области произошла массовая авария, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 9 часов 55 минут поступила информация о ДТП в городе Медынь, Калужское шоссе. Столкнулись три транспортных средства: фура «Скания», автомобиль «Мицубиси» и фура «Скания».

Несколько человек пострадали. Подробности уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, – говорят в управлении.

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