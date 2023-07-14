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Убраться дома и сварить варенье для жителей Калужской области стало дороже

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2023 11:48 1 269
Убраться дома и сварить варенье для жителей Калужской области стало дороже

В пятницу, 14 июля, Калугастат опубликовал статистику по изменению цен в Калужской области.

Так, согласно данным, за последний месяц снизились цены на картофель – на 5 %, сыр – на 4,8 %,

Макароны и крупы – 2,9%.

Зато резко выросли цены на сахар-песок – на 6,2%, консервы фруктово-ягодные – на 4,4%, мясопродукты – на 2,3%.

Подорожало и мороженое – на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров подорожали моющие и чистящие средства на 3,3%, полотенца – на 3,1%, игрушки – на 2,8%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 2,3%, топливо моторное – на 2,2%, инструменты и оборудование – на 2%.

Подешевели электротовары и бытовые приборы – на 2,3%, товары для садоводства – на 2%, парфюмерно-косметические товары – на 2,2%.

Услуги для населения тоже подорожали.

Так, за месяц значительно повысилась стоимость полёта в салоне экономкласса – на 26,8%, санаторно-оздоровительные услуги – на 12,9%, зарубежный туризм – на 6,5%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2023 11:48 1 269
Тэги: общество цены калугастат
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