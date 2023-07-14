Впервые в Калуге цирк-шапито «Арена-Ягуар»!

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Потрясающее шоу с 22 июля по 13 августа!

Не стоит откладывать поход в цирк на потом, ведь это замечательный шанс провести время с близкими и получить заряд положительных эмоций.

Приходите в московский Цирк «Арена-Ягуар» вместе со всей семьей и наслаждайтесь зрелищными номерами, которые запомнятся Вам надолго! Только в нашем цирке вы сможете увидеть настоящих профессионалов своего дела!

Вас приятно удивят:

Аттракцион "шар смелости"

Эквилибристы;

Зажигательный аттракцион: Джигиты северной Осетии "Ир-Бек";

Воздушные гимнасты;

Экстрим шоу - железный Alex;

Восточная сказка - величественные аравийские верблюды с программой (караван пустыни)

Гигантские попугаи Ара и Какаду;

Танцующие шотландские пони и многое другое.

Ответственный за тысячи улыбок - клоун Тоша.

Не пропустите этот незабываемый праздник детства!

А экстрим-шоу «Железный ALEX» не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Красочное шоу подарит вам взрыв эмоций и яркие впечатления.

Продолжительность представления: 2 часа 30 мин

Ждем вас по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 254, парковка гипермаркета «ЛИНИЯ»

Режим работы кассы с 18 июля. Ежедневно, без перерыва и выходных с 10:00 до 20:00.

Билеты онлайн БЕЗ КОМИССИИ на https://arena-yaguar.ru/.

Дети до 3-х лет включительно проходят БЕСПЛАТНО без предоставления отдельного места!

Справочная служба цирка: +7 (919)535-31-44

Ждем вас под куполом нашего цирка.

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ООО «ЦИРК АРЕНА-ЯГУАР»

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