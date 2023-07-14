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Впервые в Калуге цирк-шапито «Арена-Ягуар»!

Опубликовано: 14.07.2023 10:24 0 173
Впервые в Калуге цирк-шапито «Арена-Ягуар»!

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Потрясающее шоу с 22 июля по 13 августа!

Не стоит откладывать поход в цирк на потом, ведь это замечательный шанс провести время с близкими и получить заряд положительных эмоций.  

Приходите в московский Цирк «Арена-Ягуар» вместе со всей семьей и наслаждайтесь зрелищными номерами, которые запомнятся Вам надолго! Только в нашем цирке вы сможете увидеть настоящих профессионалов своего дела!

Вас приятно удивят:

  • Аттракцион "шар смелости"
  • Эквилибристы;
  • Зажигательный аттракцион: Джигиты северной Осетии "Ир-Бек";
  • Воздушные гимнасты;
  • Экстрим шоу - железный Alex;
  • Восточная сказка - величественные аравийские верблюды с программой (караван пустыни)
  • Гигантские попугаи Ара и Какаду;
  • Танцующие шотландские пони и многое другое.
  • Ответственный за тысячи улыбок - клоун Тоша.

Не пропустите этот незабываемый праздник детства!

А экстрим-шоу «Железный ALEX» не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Красочное шоу подарит вам взрыв эмоций и яркие впечатления.

Продолжительность представления: 2 часа 30 мин

Ждем вас по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 254, парковка гипермаркета «ЛИНИЯ»

Режим работы кассы с 18 июля. Ежедневно, без перерыва и выходных с 10:00 до 20:00.

Билеты онлайн БЕЗ КОМИССИИ на https://arena-yaguar.ru/.

Дети до 3-х лет включительно проходят БЕСПЛАТНО без предоставления отдельного места!

Справочная служба цирка: +7 (919)535-31-44

Ждем вас под куполом нашего цирка.
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ООО «ЦИРК АРЕНА-ЯГУАР»
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Опубликовано: 14.07.2023 10:24 0 173
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