Врач-доброволец из Калуги просит помощи в закупке авто для вывоза раненых с поля боя в зоне СВО

В среду, 12 июля, в соцсетях Калуги появилась информация о сборе средств на автомобиль для эвакуации раненых с поля боя.

Врач-терапевт из Калужской городской больницы №5 Кирилл СТЕПИН, спасавший жизни людей во время ковидной пандемии, теперь находится в зоне СВО в качестве командира медицинской роты.

Его супруга, Светлана СТЕПИНА, сообщила, что для эвакуации раненых с поля боя медикам сейчас нужен проходимый и маневренный автомобиль.

— Так случилось, что машина, на которой медики эвакуировали пациентов с линии фронта, сломалась и не подлежит восстановлению, – рассказывает Светлана. – Взамен выдан другой автомобиль, менее маневренный и крупногабаритный, по которому враг ведет прицельный огонь.

Калужанка уточнила, что для оперативного выполнения поставленных задач и спасения жизни бойцов в боев медикам нужен автомобиль с хорошей проходимостью по бездорожью для эвакуации раненых, а также оборудование и медикаменты.

— Благодарю всех, кто не останется в стороне и поможет, даже маленький вклад — это огромная помощь и поддержка, – говорит Светлана Степина.

Перевести средства можно по QR-коду

Перевести средства можно по QR-коду

Или по реквизитам:

Наименование организации: КОО РСМ

ИНН организации: 4027008300

Номер расчетного счета: 40703810922240000823

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810100000000612

БИК: 042908612



Назначение платежа: «Пожертвование на благотворительную программу #СвоихНеБросаемZ». НДС не облагается.

Кирилл Степин.

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