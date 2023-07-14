Памятник Воину-освободителю в Калужской области вернули на прежнее место

В четверг, 13 июля, в людиновском Музее комсомольской славы состоялось торжественное открытие памятника Воину-освободителю, сообщил редактор отела социальной политики газеты «Экспресс-провинция» Андрей Миловидов. Монумент вернули на его прошлое место.

Тридцать лет назад Воин-освободитель украшал территорию музея. Рядом с ним принимали в пионеры, людиновские ребята обещали служить Родине, как делали их предки. Памятник перенесли во двор и из-за дождей и ветра хрупкий гипс разрушился, а от монумента остались лишь воспоминания.

В начале 2023 года студент Российской академии живописи, ваяния и зодчества Дмитрий Божок из Людиново познакомился с внуком и полным тезкой Евгения Викторовича Вучетича, который также является скульптором. Он согласился безвозмездно передать людиновцам точную копию памятника Воину-освободителю, которая сохранилась в мастерской его деда.

В Людиново монумент доставил заместитель председателя областного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Владислав Бояровский.

Идею поддержали большое количество людей. Среди местных жителей нашлись добровольцы, которые помогли занести 600- килограммовый монумент в здание.

Работники людиновского тепловозостроительного завода помогли установить памятник на второй этаж.

Покраской монумента занимались скульптор Дмитрий Юрьевич Божок и людиновские художники – Валерий Олегович Хованский, Наталья Сергеевна Антонова, Андрей Борисович Фандеев, а также обучающиеся людиновской школы искусств.

- Надо признаться, что временами всё это было очень непросто – и технически, и финансово, и юридически, - отметил Миловидов. - Но в конце концов всё разрешилось благополучно. И не могло быть иначе, ведь вокруг Воина-Освободителя сплотились десятки людей, вдохновленных общей идеей.

Памятник открывали молодые волонтеры и ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которая пару дней назад отметила свой вековой юбилей.

Мария Власенкова пожелала молодому поколению любить Родину так, как любили ее наши предки, отдавшие свои жизни в борьбе с нацизмом.

- Под взглядом возвращенного Воина-Освободителя эти слова звучали особенно пронзительно, - рассказал журналист.

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