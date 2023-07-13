В Калуге срочно ищут доноров тромбоцитов 2+ группы крови

В четверг, 13 июля, в Калуге ищут доноров тромбоцитов 2+ группы крови. Информация об этом появилась в сообществе «Я донор Калуга».

Тромбоциты, кровь 2+, требуются для лечения 26-летней Андрианы Читаку.

Андриана Читаку проходит лечение в «Калужской областной клинической больнице».

Муж Андрианы Читаку обращается к местным жителям.

- Помогите, пожалуйста. Андриана уже 4 неделю лежит в больнице без изменений.

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