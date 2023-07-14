Утро в Калужской области становится теплее

В пятницу, 14 июля, в Калужской области погода будет изменчива.

Утром теплее, чем в предыдущие дни, около +15, будет светить солнце, малооблачно.

Днем +24 градуса, небо немного затянет облаками.

К вечеру пасмурно, +18. Ближе к ночи пойдет небольшой дождь.

Наши предки подмечали, желтые листья появились — к ранней осени.

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