В калужском центре реабилитации диких животных появился раненый аистенок

В среду, 12 июля, на канале калужского центра «Феникс» появилось видео с новым пациентом. Им оказался раненый аистенок.

Мы попросили рассказать о птице главу центра спасения диких животных Веронику Матюшину.

- Аистенок выпал из гнезда. Может быть, сам или вытолкнули, - отметила Матюшина. Аист два дня пролежал около гнезда. Местные жители не трогали, надеялись, что родители сами покормят. Когда стало ясно, что родителям ребенок больше не нужен, аиста через охотоведов доставили к нам.

По словам руководителя центра, у птенца оскольчатый перелом голени со смещением. Завтра аистенку предстоит операция.

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