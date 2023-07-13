Приемка дорог

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Максим Платов и Марина Костина в составе комиссии оценили качество работ по ремонту автодорог, выполненных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На автодороге по ул.Кирпичный завод МПС спланированы и укреплены щебнем обочины, выполнены водоотводные кюветы, выполнено основание, верхний и нижний слой, заменены бортовые камни. Все лабораторные испытания подтвердили хорошее качество используемых материалов.

В ходе ремонта автодороги по ул.Складская помимо замены асфальтового покрытия и бортового камня, опорных плит и люков решена важная задача по обустройству съездов и мест для стоянок автомобилей. Решена проблема затопления железнодорожного тоннеля в межсезонье.

«Эти дороги находятся в промышленной зоне, давно требовали ремонта, было много жалоб от жителей и организаций, которые ими пользуются. Эксперты документально подтвердили хорошее качество материалов и выполненных работ. Будем надеяться, что дороги прослужат долго. Предусмотрены гарантийные обязательства в течение 5-ти лет», - прокомментировал Юрий Моисеев.

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