Второй калужский космонавтик приземлится на фонтане

Ранее мы сообщали об установке маленькой фигурки космонавта у драмтеатра.

В четверг, 13 июля, директор театра Александр Кривовичев анонсировал установку нового человечка. Космонавтик поселится на фонтане рядом с драмтеатром.

Открытие второй фигурки состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00. Первый космонавтик по профессии – театрал, так как у него на лице есть маска. Какой тематике будет посвящен второй человечек, пока неизвестно.



Как вы думаете, какая отличительная черта будет у второго космонавтика? Присылайте свои варианты в комментариях.

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