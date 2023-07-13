В Калуге придумывают имя космонавтику у драмтеатра
Уже две недели фигурка маленького космонавта в театральной маске красуется возле Калужского областного драматического театра.
В четверг, 13 июля, сотрудники драмтеатра обратили к местным жителям за помощью. Калужанам предложили выбрать имя для театрально-космического друга.
В комментариях появляются новые варианты. Кто-то предлагает назвать космонавтика в честь Юрия Гагарина или Константина Циолковского, кто-то за то, чтобы дать фигурке имя Саша, в честь создателя, а некоторые придумывают такие оригинальные имена, как Гамлет, Малыш Дионис, Театронавт, Готтхольд Эфраим Лессинг.
Как вы думаете, какое имя подошло бы калужскому космонавтику-театралу? Пишите свои варианты в комментариях!
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