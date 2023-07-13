Житель Калуги принял 19-летнего парня за спутницу для вечера

В четверг, 13 июля, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве со значительным ущербом.

Следствие считает, что 19-летний житель Саратовской области решил заработать денег лёгким путем.

На сайте интимных услуг он разместил фотографию неизвестной ему девушки с предложением специфических услуг.

Вскоре раздался звонок клиента - калужанина. С помощью специальной программы фигурант изменил свой голос и ответил звонившему, что сначала надо оплатить такси для спутницы на вечер.

Когда деньги поступили, фигурант сказал, что теперь пора оплатить страховку перед выполнением заказа. Калужанин перевел и эти деньги. После чего с ним просто перестали выходить на связь.

Полиция выяснила, что 19-летний парень причастен к аналогичному мошенничеству. Ущерб, причиненный двоих потерпевшим, составил около 115 000 рублей.

Парень под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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