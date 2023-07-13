На территории усадьбы Келлата в Калужской области нашли два вида летучих мышей

В среду, 12 июля, представители национального парка «Угра» рассказали о результатах изучения видового разнообразия летучих мышей.

Четыре года подряд в «Угру» приезжает заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» и специалист по рукокрылым Елена Ситникова. Она руководит исследованием совместно с заместителем директора по научной работе нацпарка Александром Рогуленко.

В нацпарке рассказали, что летучие мыши, обитающие в нашем регионе, питаются насекомыми, весят меньше 50 граммов, совершенно беззащитны перед человеком. Многие виды являются редкими и нуждаются в охране.

В эти выходные исследовательская группа выезжала в деревню Шамордино. Местом изучения летучих мышей стал парк в старой усадьбе Келлата, здание которой не сохранилось до нашей дней.

- О былом величии напоминают огромные деревья и вековые аллеи. И летучие мыши здесь, конечно же, обитают! – рассказали в нацпарке. - Чтобы с ними "познакомиться", мы всю ночь вместе со специалистами проверяли установленные паутинные сети. В этот раз среди улова оказались три летучие мышки - бурый ушан и две ночницы Брандта.

По словам исследователей, «улов» оказался небольшим, ведь иногда получается поймать более 20 особей. Ультразвуковой детектор, который позволяет услышать рукокрылых, показал, что на территории усадьбы довольно много летучих мышей.

В результате прошлой поездки на озеро Тишь сотрудники нацпарка вместе с учеными выявили один вид рукокрылых. На следующий год исследователи планируют обнаружить не менее трех видов.

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