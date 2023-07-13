16 сельских школ в Калужской области отремонтируют за лето в рамках программы модернизации
В среду, 12 июля, правительство Калужской области сообщило о капитальном ремонте школы в Медынском районе.
— Это будет место, в котором хочется учиться, — говорит директор Михеевской основной школы Геннадий ТИХОНОВ.
В деревне Михеево работы по ремонту школы идут полным ходом.
Ремонт школы к ее 85-летнему юбилею проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
В нашем регионе 16 учебных заведений в этом году ремонтируют в рамках программы, большинство из школ – сельские.
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