В Калуге потеплеет сразу на семь градусов

В четверг, 13 июля, в Калужской области потеплеет на семь градусов.

Утром еще достаточно прохладно - около 13 градусов. Днем же потеплеет до комфортных +24.

Днем облачно с прояснениями, ветер до четырех метров в секунду.

Наши предки верили, сон с 12 на 13 июля вещий. Он исполнится на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 июля, вы уже видели прежде, то ждите его исполнения через семь недель.

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