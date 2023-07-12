Калужане устроили флешмоб поздравлений в честь 100-летия ветерана Марии Власенковой
В среду, 12 июля, Мария Матвеевна Власенкова из Людиново отметила вековой юбилей. Местные жители поздравляют ветерана Великой Отечественной войны в соцсетях, сообщили в правительстве региона.
Война застала маленькую Марию под Херсоном, где она принимала участие в строительстве моста через Днепр. Оттуда девушка уехала копать окопы в сторону Донецка, а в 1942-м году она оказалась в пулеметно-зенитном полку в 30-ти километрах от Сталинграда.
Войну Мария Власенкова прошла связисткой и комсоргом батальона.
После Победы женщина переехала в столицу и посвятила свою жизнь труду и работе на предприятиях. Когда Мария Матвеевна вернулась в Людиново, она начала заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.
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