В Калужской области охотовед спас серую цаплю
В среду, 12 июля, недалеко от деревни Колыхманово Юхновского района охотовед Олег Ольховский нашел цаплю с поврежденным крылом, сообщили в минприроды.
Птицу оперативно отвезли в реабилитационный центр диких животных «Феникс».
В данный момент серая цапля находится под наблюдением.
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