В Калужской области охотовед спас серую цаплю

В среду, 12 июля, недалеко от деревни Колыхманово Юхновского района охотовед Олег Ольховский нашел цаплю с поврежденным крылом, сообщили в минприроды.

Птицу оперативно отвезли в реабилитационный центр диких животных «Феникс».

В данный момент серая цапля находится под наблюдением.

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