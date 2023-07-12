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В Калуге из-за ярмарки снова перекроют движение

Софья Фирсова.
Опубликовано: 12.07.2023 12:07 0 356
В Калуге из-за ярмарки снова перекроют движение

В среду, 12 июля, городская управа Калуги сообщила о проведении ярмарки в городе в конце недели.

— Всех калужан и гостей города приглашаем посетить традиционную ярмарку в районе сквера им. В.И. Ленина, – сказано в сообщении. – Ярмарка состоится 14-15 июля 2023, график работы: с 8-00 до 18-00 часов.

Калужанам обещают широкий ассортимент продукции калужских производителей.

В связи с проведением ярмарки частично будет перекрыто движение на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг с 22-00 часов 13 июля 2023 до 20-00 часов 15 июля 2023.

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Софья Фирсова.
Опубликовано: 12.07.2023 12:07 0 356
Тэги: общество ярмарка
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