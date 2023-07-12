«Мицубиси» и «ВАЗ» столкнулись в Калужской области

Во вторник, 11 июля, В Дзержинском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 16 часов 57 минут стало известно о ДТП на третьем километре автодороги «Товарково-1 – Полотняный завод».

Столкнулись «Мицубиси» и «ВАЗ». В аварии пострадал человек. Тяжесть его травм уточняется.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточняют в управлении.

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