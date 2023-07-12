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SINTEC Group передала медучреждениям Калужской области 5 млн медицинских масок

Опубликовано: 12.07.2023 11:52 0 412
SINTEC Group передала медучреждениям Калужской области 5 млн медицинских масок

Одно из крупнейших предприятий региона компания SINTEC Group направила около 5 млн медицинских масок министерству здравоохранения Калужской области для обеспечения персонала и посетителей больниц и стационаров.

В начале июля пять полностью загруженных грузовых автомобилей доставили 2000 коробок с ценным грузом в медучреждения Калуги и области. В разгрузке приняли участие сотрудники SINTEC Group и студенты профильного движения волонтёров-­медиков.

Несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией на минимуме, сегодня в больницах и поликлиниках региона по-­прежнему необходимы высококачественные средства индивидуальной защиты.

— После введения санкций и снятия ковидных ограничений выросла потребность в средствах индивидуальной защиты в медучреждениях, — ​прокомментировали в министерстве здравоохранения. — ​Сегодня в больницах и стационарах региона действует рекомендация безопасного посещения медицинских учреждений с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. Для того чтобы маски были в свободном доступе для посетителей, было принято решение увеличить имеющийся запас, за счёт того, что обнинское предприятие предоставит порядка 5 млн масок. Посетителям медучреждений не придется самостоятельно приобретать маски перед визитом к врачу.

Маски были доставлены в 46 больниц и стационаров Калуги и области. Как отмечают в Минздраве, такого количества хватит почти на год при текущем уровне обращений за медицинской помощью.

— Разумеется, маски очень нужны в работе, — ​уверен Сергей Нестеров, директор Калужского областного медицинского центра. — ​Мы уже получили большую партию защитных средств и распределили их между учреждениями: 250 000 масок уже доставлены в Сухиничскую ЦРБ, столько же в Козельскую. Маски получили пятая больница, онкология, детская больница.

Отметим, что в 2021 году SINTEC Group, приоритетным направлением которой является выпуск и реализация смазочных материалов, перепрофилировала часть производственных линий под выпуск сверх востребованных в то время антисептиков и мельтблауна, высокоэффективного фильтрующего материала для медицинских масок, который задерживает мельчайшие вредные частицы. Уровень защиты калужского мельтблауна составляет более 99% и превышает необходимые требования ВОЗ.

— Наша компания активно интегрирована в социальную повестку Обнинска и Калужской области, — ​рассказал Евгений Тютюнник, директор по связям с общественностью SINTEC Group. — ​В период пандемии мы одними из первых обеспечили медучреждения региона антисептиком и масками, выделив под их выпуск часть мощностей предприятия. Сегодня Covid‑19 уже не столь активен, но вирусные инфекции никуда не исчезли, и маски врачами и посетителями лечебных заведений по-­прежнему востребованы. По этой причине мы сочли своим долгом помочь и обеспечить сферу здравоохранения региона высококачественными средствами индивидуальной защиты.

Кроме производства медицинских масок SINTEC Group занимается выпуском высокотехнологичных моторных масел и смазочных материалов, технических жидкостей, автомобильной и бытовой химии. Весомую часть прибыли компания предпочитает инвестировать в развитие Обнинска и Калужской области. Например, поддерживает профессиональных и юных спортсменов региона, активно участвует в сохранении природных экосистем Национального парка «Угра», развивает региональный проект талантливой молодёжи «Энергия улиц», реализовала уникальный проект «Подсветки обнинской метеомачты в российский триколор» и участвует во многих других значимых социальных проектах.

Добавим, в июне 2023 года на поддержку сферы образования и талантливых школьников — ​участников, призёров и победителей всероссийских олимпиад первого наукограда SINTEC Group направила порядка 2 млн рублей.

 

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Опубликовано: 12.07.2023 11:52 0 412
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