Солист Большого театра Гедиминас Таранда назвал Калужскую область «Меккой» балета
Руководитель балетной труппы «Имперский Русский балет» сейчас находится в Тарусе, где проходят летние балетные лагеря. Заслуженный деятель искусств назвал Калужскую область «Меккой» балета.
Таранда рассказал о предстоящей выставке на ВДНХ, которая откроется в День народного единства, 4 ноября. На ней представят свои спектакли 89 субъектов страны. В нашем регионе уже готова концепция стенда.
До конца 2023 года по малым городам Калужской области покажут балетные постановки. Выступления пройдут в Боровске, Балабанове, Мещовске, Сухиничах, Козельске, Кирове, Тарусе.
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