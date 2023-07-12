Задачи успешно решаются

Глава Калуги Юрий Моисеев провел рабочую встречу с руководителем Центра занятости населения города Калуги Михаилом Осинцевым.

«Калужский кадровый центр не переставая работает над улучшением качества предоставляемых услуг и сервисов, оказывает помощь населению в поиске работы и работодателям в поиске сотрудников. Посмотрел на работу изнутри. Приятно видеть, что приоритетная задача обеспечения промышленных предприятий и организаций города квалифицированными кадрами успешно решается с использованием самых современных технологий и методик», - прокомментировал Юрий Моисеев.

Отметим, что уровень трудоустройства обратившихся за поиском работы граждан сейчас составляет более 60%, кроме того, на летний период уже трудоустроено более 800 несовершеннолетних калужан.

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