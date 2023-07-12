40 тонн гуманитарной помощи от Калужской области доставлено в Шебекино

В среду, 12 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что находится с рабочей поездкой в Белгородской области.

— Сегодня с рабочей поездкой в Белгородской области, – сказал губернатор. – С губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заехали в Шебекино.

Жителям приграничных районов Белгородчины нужна наша помощь и поддержка. Вместе с председателем регионального Заксобрания Геннадием Новосельцевым передали для шебекинцев очередную партию гуманитарной помощи - порядка 40 тонн. Две фуры, в них самое необходимое: продукты питания, бытовые принадлежности.

По уточнению Владислава Шапши, помощь собирали в том числе калужские предприятия, бизнес, общественные организации и, конечно, жители Калужской области.

— Спасибо всем за неравнодушие! – обратился к калужанам Владислав Шапша.

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