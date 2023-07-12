Еще одна машина гуманитарной помощи собрана для бойцов из Калужской области

В среду, 12 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в нашем регионе была собрана еще одна машина гуманитарной помощи.

— Привезли для наших парней из отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, - уточнил губернатор. – Он почти полностью сформирован из жителей Калужской области. С командиром подразделения на связи. Получили запрос на запчасти для автомобилей, несколько видов лекарств и медикаментов, а также спецсредства и оборудование.

Губернатор уточнил, что все это сегодня было передано руководству дивизиона.

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