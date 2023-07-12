В Калуге найдена живой пропавшая пенсионерка
Как мы писали ранее, в Калужской области 11 июля пропала 81-летняя пенсионерка, об этом сообщала группа "Лиза Алерт". Женщине требовалась медицинская помощь.
В среду, 12 июля, в первой половине дня стало известно, что пропавшая найдена живой.
- Найдена, жива! Всем спасибо за репосты! - сообщили волонтеры.
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