В Калуге найдена живой пропавшая пенсионерка

Как мы писали ранее, в Калужской области 11 июля пропала 81-летняя пенсионерка, об этом сообщала группа "Лиза Алерт". Женщине требовалась медицинская помощь.

В среду, 12 июля, в первой половине дня стало известно, что пропавшая найдена живой.

- Найдена, жива! Всем спасибо за репосты! - сообщили волонтеры.

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