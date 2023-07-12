Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

Опубликовано: 12.07.2023 10:05 0 148
ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ открыли около 14,7 тысячи депозитов в китайской валюте на сумму 6,7 млрд юаней. В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 10,4 млрд, увеличившись более чем в 1,5 раза с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская и Свердловская области. 

Средний чек одного депозита составляет 461 тысячу юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до одного года.

«Начавшийся в прошлом году тренд на дедолларизацию пассивов физлиц продолжается. Все чаще клиенты конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран, самая популярная среди которых - юань. Российские вкладчики понимают, что сегодня такой способ диверсификации средств – самый надежный и доходный. Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может увеличиться до 93%, а  к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 12.07.2023 10:05 0 148
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Надежный поиск внештатников: новые способы закрыть вакансии в пиковые нагрузки
Гражданство за инвестиции в 2023
Частые ошибки при выборе одежды для новорожденных

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru