ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ открыли около 14,7 тысячи депозитов в китайской валюте на сумму 6,7 млрд юаней. В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 10,4 млрд, увеличившись более чем в 1,5 раза с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская и Свердловская области.

Средний чек одного депозита составляет 461 тысячу юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до одного года.

«Начавшийся в прошлом году тренд на дедолларизацию пассивов физлиц продолжается. Все чаще клиенты конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран, самая популярная среди которых - юань. Российские вкладчики понимают, что сегодня такой способ диверсификации средств – самый надежный и доходный. Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может увеличиться до 93%, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

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