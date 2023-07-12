Прокуратура проверит, почему калужане сутками сидят без воды

Как мы писали ранее, в Калуге на улице Привокзальной из-за коммунальной аварии люди остались без воды. Позже мы получили комментарий ГЖИ с разъяснениями по ситуации.

- Во вторник, 11 июля, в колл-центр поступило обращение через 112, – ответили специалисты ГЖИ. – Дальше оно было незамедлительно передано в УК. По информации, поступившей от УК, в ходе обследования сотрудниками УК по обращению жителя было установлено, что в подвале прорвало магистральный трубопровод холодного водоснабжения. В настоящее время сотрудники УК работают на доме, горячее водоснабжение в доме имеется, поэтому подвоза воды не планируется.

Вечером того же дня холодную воду, по данным жилищной инспекции, должны были пустить в первый подъезд, но как нам сообщил жилец дома Алексей, утром 12 июля ее все еще нет. Горячая вода поступает с перебоями.

По словам ГЖИ, необходимо было заменить 12 метров трубопровода холодного водоснабжения, поэтому во втором подъезде планируется пустить холодную воду только сегодня, 12 июля.

- Обращения в государственную жилищную инспекцию по вопросам содержания общего имущества УК ООО ЖРЭУ-17 периодически поступают, уточняют в ведомстве. - На устранение аварии на магистральном трубопроводе согласно законодательству предусмотрены сутки. В рамках содержания подвального помещения УК обязаны провести мероприятия для восстановления надлежащего санитарного состояния подвала (откачка и обработка, если требуется).

В тот же день этим делом заинтересовалась прокуратура Калужской области.

- Прокуратура города Калуги организовала проверку в связи с появившейся в сети Интернет информации об отсутствии длительное время водоснабжения в многоквартирном жилом доме на улице Привокзальной, – говорится в сообщении ведомства. – В настоящее время решается вопрос с обеспечением подвоза воды. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Редакция kp40.ru будет держать связь с жильцами дома и следить за ситуацией с остальными домами этой управляющей компании. Надеемся, что комментарий УК ЖРЭУ-17 о том, что у них жители нескольких домов «и сутки, и двое, и трое сидят без воды. И что? Это не новость для нас. И для всех остальных» перестанет быть нормой для сотрудников этой УК.

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