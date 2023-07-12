Пасмурно и прохладно будет в Калужской области
В среду, 12 июля, в Калужской области день будет пасмурным и прохладным, говорят синоптики.
Утро будет холодным, +12 градусов. Дневная температура не намного выше, около +16.
Дождей не обещают. Ветер северо-западный, около 9 метров в секунду.
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