Пасмурно и прохладно будет в Калужской области

В среду, 12 июля, в Калужской области день будет пасмурным и прохладным, говорят синоптики.

Утро будет холодным, +12 градусов. Дневная температура не намного выше, около +16.

Дождей не обещают. Ветер северо-западный, около 9 метров в секунду.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.