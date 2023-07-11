ЛУЧШИЙ ДОМ. ЛУЧШИЙ ДВОР.
Стартовал 2-й Всероссийский конкурс, организованный партией «Единая Россия» и Министерством строительства и ЖКХ РФ при поддержке некоммерческих организаций.
Заявки от граждан и юридических лиц принимаются на сайте moydom.er.ru с 10 июля по 10 октября. Голосование пройдёт до 30 ноября.
Номинации конкурса:
- Лучший двор;
- Самый дружный дом;
- Лучший подъезд;
- Самый энергоэффективный дом.
«Этот конкурс – прекрасная возможность участникам продемонстрировать, а нам всем познакомиться и взять на вооружение наиболее интересные практики по управлению многоквартирными домами, благоустройству, по организации взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и активных граждан в решении задач формирования комфортной городской среды», - прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.
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