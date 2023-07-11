Калужский подрядчик затянул ремонт пищеблока на пол года

Во вторник, 11 июля, кировская районная прокуратура сообщила о нарушении подрядчиком сроков выполнения ремонта пищеблока в Шайковской школе.

Срок выполнения работ был нарушен более чем на пол года.

В отношении руководителя подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении. Исполнитель был оштрафован на 120 тысяч рублей.

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