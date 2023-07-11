В Калужской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил 11-летнюю девочку

В понедельник, 10 июля, в Кирове Калужской области произошло ДТП, об этом сообщило УМВД по Калужской области.

В 20 часов 50 минут в Кирове 14-летний водитель мотоцикла ехал со стороны улицы Школьная в сторону улицы Орджоникидзе.

Подросток не справился с управлением и у дома 94 по улице Орджоникидзе сбил стоящую вне проезжей части дороги 11-летнюю девочку. Тяжесть травм ребенка уточняется.

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