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ВТБ: спрос на кредиты по «Программе 1764» вырос в 2,5 раза

Опубликовано: 11.07.2023 15:51 0 156
ВТБ: спрос на кредиты по «Программе 1764» вырос в 2,5 раза

ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса за первые пять месяцев 2023 года 64,5 млрд рублей в рамках 1,7 тыс. соглашений, заключенных по программе льготного кредитования МСП №1764. Это в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года по объему выдач и на 80% − по числу соглашений. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 12% и превысил 175 млрд рублей.

Наибольший объем выданных кредитов по программе зафиксирован в обрабатывающем производстве – 31,7 млрд рублей. На втором месте − предприятия транспортировки и хранения, которые привлекли 12,2 млрд рублей. Более 5 млрд рублей получили компании торговли, 3,5 млрд рублей – клиенты из гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, такую же сумму – предприятия строительной отрасли.

По объемам выдач лидирует Москва и Московская область, где финансовая поддержка МСП по программе превысила 11,6 млрд рублей. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,2 млрд рублей), Астраханская область (2,4 млрд), Нижегородская область (2,4 млрд) и Алтайский край (2,3 млрд).

«Программа Минэкономразвития №1764 сегодня выступает самым массовым инструментом господдержки. Мы видим уверенный рост спроса на участие в программе среди клиентов и планируем наращивать число получателей и объемы поддержки, в том числе за счет цифровизации процесса выдачи таких кредитов», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

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Опубликовано: 11.07.2023 15:51 0 156
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