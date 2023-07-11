Часть Киевки в Калуге отремонтируют в течение этого лета

В понедельник, 10 июля, на планерке городского головы прозвучал вопрос от калужанина Макса Пиротехника. Мужчина спросил, когда же будет отремонтирована так называемая пьяная дорога – по улице Киёвка от АЗС до мостика.

- Мы там сами постоянно ездим и сами ощущаем все «прелести» улицы Киёвка, - отметил Дмитрий Денисов.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Александр Шпиренко пообещал до конца этого лета полностью обновить верхний слой асфальта на этом участке.

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