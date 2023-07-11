Житель Калуги выплатил долг по алиментам на сумму более одного миллиона рублей

В понедельник, 10 июля, УФССП по Калужской области сообщило о взыскании с жителя Калуги миллионного долга по алиментам.

В отделении судебных приставов Ленинского округа Калуги находилось исполнительное производство в отношении калужанина. Он обязан выплачивать алименты на своего 15-летнего сына.

Однако к лету этого года мужчина задолжал ребенку 1 миллион 60 тысяч рублей.

Приставы применили ряд ограничительных мер как к самому должнику, так и к его имуществу, в том числе запрет на регистрационные действия с квартирой, что мешало мужчине продать недвижимость.

После чего мужчина погасил долг полностью.

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