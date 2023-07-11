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«Лиза Алерт» просит автомобилистов Калужской области поискать пропавшего на записи регистраторов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2023 10:43 0 1190
«Лиза Алерт» просит автомобилистов Калужской области поискать пропавшего на записи регистраторов

Как мы писали ранее, в Калуге жителей просят помочь найти пропавшего пенсионера.

Во вторник, 11 июля, поисковики «Лизы Алерт» обращаются к водителям Калужской области.

— Внимание! Нужна помощь автомобилистов! – говорят волонтеры. – Кто мог проезжать по маршруту д. Юрьевка, г.о. Калуга - п. Новый, г.о. Калуга - с. Муратовский Щебзавод - с. Горенское, г.о. Калуга - д. Бабенки, г.о. Калуга 10.07.23 с 13:00 до 20:00. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти дедушку Ивана Сергеевича!

Если на записи вашего видеорегистратора зафиксировано передвижение пропавшего дедушки, сообщите информацию по номеру круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Ольге 89208730902.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2023 10:43 0 1190
Тэги: лиза алерт
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