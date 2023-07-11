В Калуге мужчина облил кислотой машину бывшей жены

Во вторник, 11 июля, УМВД России по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества.

В полицию обратилась калужанка, сообщила, что ее автомобиль намеренно повредили.

Полиция оперативно установила, что к этому причастен бывший муж калужанки - 45-летний житель Калужской области.

После развода бывшие супруги конфликтовали.

По версии оперативников, в один день мужчина приехал в Калугу, подошел в припаркованному автомобилю бывшей жены, облил транспортное средство кислотой, которую намеренно привез с собой. После чего поспешил скрыться. Сумма ущерба составила около 216 тысяч рублей.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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