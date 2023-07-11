В Калуге жителей просят помочь в поисках 82-летнего пенсионера

Во вторник, 11 июля, волонтеры-поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщают о поисках 82-летнего пенсионера в черте города Калуги.

Пропал Щербинский Иван Сергеевич, 82 года, село Муратовка, городской округ Калуга.

10 июля 2023 года пенсионер ушел в лес и не вернулся.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: голубые

Волосы: отсутствуют.

Был одет: синяя куртка, серая жилетка, зеленые брюки, черные кроссовки, зеленая панама.

С собой: лыжная палка, пакет.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Ольге 8 920 873-09-02

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