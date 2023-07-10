12 калужских мошенниц незаконно обналичили материнский капитал

В понедельник, 10 июля, калужская прокуратура направила в суд дело в отношении 12 жительниц региона. Они обвиняются в 11 мошенничествах с материнским капиталом.

По версии следствия, с февраля 2018 года по декабрь 2019 одна из обвиняемых, являясь сотрудницей потребительского кооператива, вступила в сговор с держательницами сертификатов на маткапитал.

Женщины покупали земельные участки на территории области и заключали фальшивый договор займа под предлогом строительства дома.

Затем мошенницы подавали заявление на улучшение жилищных условий.

В результате фонду социального страхования был причинен ущерб свыше 4,5 миллиона рублей.

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