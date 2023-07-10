Спустя год после конфликта агрессивный житель Калуги снова стал угрожать пострадавшей убийством

В понедельник, 10 июля, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

В прошлом году полиция уже брала во внимание 37-летнего калужанина, в инциденте с которым пострадала женщина.

На днях мужчина снова встретил ее на улице и стал угрожать. Женщина, опасаясь за свою жизнь, пошла в дежурную часть полиции. В тот момент, когда она писала заявление, ей позвонил родственник и сказал, что прямо сейчас агрессивный мужчина стучит в дверь ее квартиры. По адресу немедленно выехала полиция.

Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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