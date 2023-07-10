11 предприятий Калужской области участвуют в выставке Иннопром-2023

В понедельник, 10 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что калужская делегация начала работу в Екатеринбурге на главной промышленной выставке России – ИННОПРОМ-2023.

В этот раз на стенде нашего региона представлены 11 калужских предприятий, каждое из них может как поставлять свою продукцию в любой регион страны и за рубеж и поделиться своим опытом развития во время санкций.

— Осмотрели с коллегами стенд Калужской области, – сказал Владислав Шапша. – У нашей делегации большая деловая программа, все готовы к активной работе, презентации промышленного и производственного потенциала Калужской области.

Губернатор пожелал всем успешной работы на выставке.

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