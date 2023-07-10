Киевский режим пытался нанести ракетный удар по Калужской области

В воскресенье, 9 июля, начальник генштаба ВКС Виктор Афзалов в своем докладе начальнику генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову сообщил об уничтожении четырех зенитных ракет С-200. ВСУ попытались нанести удар по Крыму, Ростовской и Калужской областям, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в министерстве, средства противовоздушной обороны уничтожили две баллистические цели. Средства радиоэлектронной борьбы отклонили две оставшиеся. Благодаря этому удалось избежать разрушений и жертв.

Герасимов обязал в ближайшее время установить местоположение ракет проивника и спланировать их упреждающее поражение.

Также он поручил незамедлительно повысить защиту объектов от ударов с воздуха.

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