Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

10 июля говорили о запуске трамвая в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2023 08:35 0 770
10 июля говорили о запуске трамвая в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 июля.

1901 – «Городская хроника

Вопрос об устройстве у нас трамвая и электрического освещения пока остается открытым. Приведение к концу этого полезного дела ожидается обывателями по утверждению в должности городского головы господина Блистанова. Пожелаем калужанам исполнения их вожделений, рассчитывая на энергию господина Блистанова». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1921 - в деревне Острожное (ныне поселок) Дзержинского района Калужской области родился Борис Захарович Попков (10.07.1921 – 18.05.1987). Летчик-испытатель, Герой Советского Союза (21.08.1964). Звания Героя удостоен «за большие заслуги в деле испытания, исследования новой авиационной техники и проявленное при этом мужество».

1921 – в деревне Грива Козельского района Калужской области родился Василий Дмитриевич Пронин (1921 – 2002). Герой Советского Союза (10.04.1945), командир танкового взвода, участник ожесточенных боев в январе 1945 года в составе 1-го Украинского фронта.

1951 – «Победа «Локомотива»

В воскресенье на стадионе «Локомотив» хозяева поля принимали московскую клубную команду «Спартак». В первой половине игры ни одной из команд не удалось открыть счет…

Через несколько минут после начала второго тайма нападающие «Локомотива» забили гол в ворота гостей… Встреча закончилась победой калужан со счетом 3/0». (Из газеты «Знамя»).

 

1952 – первый выпуск Калужского педагогического института – 180 человек. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2023 08:35 0 770
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Отдых в Анапе: как насладиться отпуском
Стальные двери «Армада»: особенности
IP-телефония для бизнеса. Почему это выгодно

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru